Balıkesir'de 3,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, saat 07.23'de merkez üssü Balıkesir Mahmudiye'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.
Balıkesir'de korkutan deprem! Son depremler...
Sabah saatlerinde merkez üssü Balıkesir'in Mahmudiye bölgesi olan 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Balıkesir'de 3,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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