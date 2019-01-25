Balıkesir'de 3,0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, saat 07.23'de merkez üssü Balıkesir Mahmudiye'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.