Başkan Erdoğan: Fazıl’la iftihar ediyoruz

Putin'le iyi frekans yakaladık. Suriye'de dayanışmamız, bize güzel imkanlar sundu.
Suriye ile 1998'de teröre karşı imzalanmış, Adana Mutabakatı'nı masaya getirmeliyiz.
31 Ocak'ta manifestomuzu açıklayacağız. İnşallah 31 Mart'ta layık olanlar işbaşına gelir.
Fazıl Say kendisini ispat etmiş bir kardeşimiz. Bize düşen onunla iftihar etmektir.
MUTABAKAT MESAJI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'den kaynaklanan terör tehdidine karşı "Adana Mutabakatı" kartını açtı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le önceki gün Moskova'da yaptığı görüşme sonrası, gazetecilere, "Sayın Putin, 'Adana Mutabakatı önemli bir konu. Türkiye bunu işlemeli' dedi. Bizim için 1998 Adana Mutabakatı, Türkiye'nin bölgede ağırlığını hissettirecek önemli bir anlaşma" mesajını verdi. Ancak, "Bizim, 1 milyona yakın insanın ölümüne sebep olmuş, milyonlarca insanı göçe zorlamış biriyle üst düzey temasımız olmaz" diye de ekledi. Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası ortaya çıkan tabloyu şöyle değerlendirdi: "DEAŞ, PYD-YPG bütün terör örgütlerine karşı mücadelemizi, güvenli bölge konusunun sahadaki uygulamasını Putin ile ele aldık. İdlib Mutabakatı da gündeme geldi. İdlib'te hiçbir terör örgütünün faaliyet göstermesine izin vermeyiz."
ÜÇLÜ ZİRVE
Erdoğan, İdlib'te, Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda güvenlik ve istikrarı sağlayacak imkan ve kabiliyette olduğumuzu belirtti. "PYD-YPG konusundaki pozisyonumuz net. Kürt kardeşlerimizin güvenliğini herkesten fazla önemsiyoruz. Türkiye, Rusya, İran üçlü zirveyi şubatta Rusya'da yapacağız" dedi.
ADANA ANLAŞMASI
Türkiye, PKK ve teröre destek veren Suriye yönetiminden teröristlerin kendisine teslim edilmesi talebini dile getirmişti. İki ülke arasında Adana'da Ekim 1998'de, mutabakat imzalandı.
Ankara Kara Harp Okulu'nda konuşan Erdoğan, "Suriye'deki hedefimiz, terörü temizlemek" dedi.
TRUMP'IN SÖZLERİ ŞOKE ETTİ
Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi için "Trump'ın açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şoke etmiştir. Ben de Maduro'yu aradım. Kendisine bu noktada çok açık ve net, demokrasi noktasında anti demokratik girişimlere asla prim verme, dik dur dedim" ifadesini kullandı.
ŞEBNEM BURSALI
Suriye ile 1998'de teröre karşı imzalanmış, Adana Mutabakatı'nı masaya getirmeliyiz.
31 Ocak'ta manifestomuzu açıklayacağız. İnşallah 31 Mart'ta layık olanlar işbaşına gelir.
Fazıl Say kendisini ispat etmiş bir kardeşimiz. Bize düşen onunla iftihar etmektir.
MUTABAKAT MESAJI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'den kaynaklanan terör tehdidine karşı "Adana Mutabakatı" kartını açtı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le önceki gün Moskova'da yaptığı görüşme sonrası, gazetecilere, "Sayın Putin, 'Adana Mutabakatı önemli bir konu. Türkiye bunu işlemeli' dedi. Bizim için 1998 Adana Mutabakatı, Türkiye'nin bölgede ağırlığını hissettirecek önemli bir anlaşma" mesajını verdi. Ancak, "Bizim, 1 milyona yakın insanın ölümüne sebep olmuş, milyonlarca insanı göçe zorlamış biriyle üst düzey temasımız olmaz" diye de ekledi. Erdoğan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası ortaya çıkan tabloyu şöyle değerlendirdi: "DEAŞ, PYD-YPG bütün terör örgütlerine karşı mücadelemizi, güvenli bölge konusunun sahadaki uygulamasını Putin ile ele aldık. İdlib Mutabakatı da gündeme geldi. İdlib'te hiçbir terör örgütünün faaliyet göstermesine izin vermeyiz."
ÜÇLÜ ZİRVE
Erdoğan, İdlib'te, Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda güvenlik ve istikrarı sağlayacak imkan ve kabiliyette olduğumuzu belirtti. "PYD-YPG konusundaki pozisyonumuz net. Kürt kardeşlerimizin güvenliğini herkesten fazla önemsiyoruz. Türkiye, Rusya, İran üçlü zirveyi şubatta Rusya'da yapacağız" dedi.
ADANA ANLAŞMASI
Türkiye, PKK ve teröre destek veren Suriye yönetiminden teröristlerin kendisine teslim edilmesi talebini dile getirmişti. İki ülke arasında Adana'da Ekim 1998'de, mutabakat imzalandı.
Ankara Kara Harp Okulu'nda konuşan Erdoğan, "Suriye'deki hedefimiz, terörü temizlemek" dedi.
TRUMP'IN SÖZLERİ ŞOKE ETTİ
Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimi için "Trump'ın açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şoke etmiştir. Ben de Maduro'yu aradım. Kendisine bu noktada çok açık ve net, demokrasi noktasında anti demokratik girişimlere asla prim verme, dik dur dedim" ifadesini kullandı.
ŞEBNEM BURSALI
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