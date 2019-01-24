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  • 25.01.2019 04:54

kararı 'de

'nın, jandarmanın er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacını karşılama süresi uzatıldı.

MSB kararı Resmi Gazete'de! O süre uzatıldı

'nın (), jandarmanın er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacını karşılama süresi uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla 'de yer alan karara göre, MSB'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nın er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacının karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

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