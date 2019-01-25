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  • Son Güncelleme: 25.01.2019 10:38

Açlık grevindeki 'li tahliye edildi

Son dakika haberine göre açlık grevi yapan ve tutuklu bulunan Hakkari milletvekili tahliye edildi.

HDP'li vekil tahliye edildi

Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 79 gündür açlık grevinde olan Hakkari Milletvekili , Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi.

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