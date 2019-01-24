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  • 24.01.2019 17:55

! Muğla Marmaris'te korkutan deprem! AFAD

AFAD'dan yapılan açıklamasına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17.30'da meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte detaylar...

Marmaris'te korkutan deprem!

Muğla'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamasına göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 22.45 kilometre altında saat 17.30'da gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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