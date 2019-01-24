Muğla'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 22.45 kilometre altında saat 17.30'da gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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