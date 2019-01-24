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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 17:18

Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da! Başkan Erdoğan 'de resmi törenle karşıladı

Başkan , Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Preca’yı Cumhurbaşkanlığı si'nde resmi törenle karşıladı. Ziyaret, Malta'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor.

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