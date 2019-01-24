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  • 25.01.2019 02:45

Başkan Erdoğan imzaladı! İşte 'nin yeni üyesi

üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu'nun seçilmesine ilişkin karar 'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte AYM'nin yeni üyesi

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, üyeliğine seçildi.



​YILDIZ SEFERİNOĞLU KİMDİR?
Seferinoğlu, 25 Temmuz 1969'da Rize Ardeşen'de doğdu. 1991'de Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Seferinoğlu, İstanbul'da 23 yıl serbest avukatlık yaptı, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem İstanbul Milletvekili oldu.

Yıldız Seferinoğlu, 21 Temmuz 2018'den beri Adalet Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Seferinoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.

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