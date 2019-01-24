Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
YILDIZ SEFERİNOĞLU KİMDİR?
Seferinoğlu, 25 Temmuz 1969'da Rize Ardeşen'de doğdu. 1991'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Seferinoğlu, İstanbul'da 23 yıl serbest avukatlık yaptı, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem İstanbul Milletvekili oldu.
Yıldız Seferinoğlu, 21 Temmuz 2018'den beri Adalet Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Evli ve üç çocuk babası olan Seferinoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.
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