FETÖ'ye darbe girişiminde destek sağladığı için İnegöl'de bir köftecinin arka kapısından kaçarken yakalanan ve 14 ay hapis yatan dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, beraat etti. Öztürk, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Savcı "yeterli delil bulunamadığını" bildirdi. Hakim kararını beraat yönünde verdi.
- Güncel
- 24.01.2019
- Gazete
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