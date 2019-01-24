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Öztürk’e beraat
FETÖ'ye darbe girişiminde destek sağladığı için İnegöl'de bir köftecinin arka kapısından kaçarken yakalanan ve 14 ay hapis yatan dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral , beraat etti. Öztürk, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Savcı "yeterli delil bulunamadığını" bildirdi. Hakim kararını beraat yönünde verdi.

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