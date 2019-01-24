Ayvalık gölü!

Atatürk'e benzemeyen heykeller yaparak tepki toplayan CHP'li belediyeler, alt yapıda sınıfta kaldı. Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aralıksız devam eden yağış, sele yol açtı. Çok sayıda işyerleri ve evler sular altında kaldı.Sokaklar ise gölden farksızdı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde tahliye pompalarıyla çalışma yaptı. Araçlar ise sel sularında mahsur kaldı. Mağdur olan vatandaşlar isyan bayrağını açtı.Ayvalık'ta yaşanan sel nedeniyle sürücüler yolda kaldı.