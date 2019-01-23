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  • Son Güncelleme: 23.01.2019 12:12

... Trump'a bir şok daha! Temsilciler Meclisi'nden hamlesi

... Temsilciler Meclisi, ABD'nin 'dan olası çıkışını engellemeyi öngören yasayı 22 ret oyuna karşı 357 evet oyu ile kabul etti.

Trump'a bir şok daha! Kabul edildi

gelişmesine göre, Temsilciler Meclisi, ABD'nin 'dan olası çıkışını engellemeyi öngören yasayı 22 ret oyuna karşı 357 evet oyu ile kabul etti.

NATO'YU TEHDİT ETMİŞTİ
'deki NATO zirvesinin ikinci gününde konuşan ABD Başkanı "Gerekirse NATO'dan ayrılırız" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, diğer üyelerin savunma harcamalarını artırması talebini kabul ettirdiği NATO zirvesinin sonunda basın toplantısı düzenlemiş, "NATO'dan Kongre onayı almadan çekilebileceğimi sanıyorum Ama buna gerek yok" demişti.

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