Son dakika gelişmesine göre, ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin NATO'dan olası çıkışını engellemeyi öngören yasayı 22 ret oyuna karşı 357 evet oyu ile kabul etti.

NATO'YU TEHDİT ETMİŞTİ

Brüksel'deki NATO zirvesinin ikinci gününde konuşan ABD Başkanı Donald Trump "Gerekirse NATO'dan ayrılırız" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, diğer üyelerin savunma harcamalarını artırması talebini kabul ettirdiği NATO zirvesinin sonunda basın toplantısı düzenlemiş, "NATO'dan Kongre onayı almadan çekilebileceğimi sanıyorum Ama buna gerek yok" demişti.