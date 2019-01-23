Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Suriye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesinde Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye-Rusya ilişkileri dahil olmak üzere bölgesel meseleleri görüşmek üzere Moskova'da olacağını belirtti.

TÜRKİYE SADECE TERÖRİSTLERLE SAVAŞMIYOR

Türkiye'nin yalnızca Suriye'deki terörizmin tüm biçimleriyle savaşmadığını ifade eden Altun, aynı zamanda yanı başındaki yıkıcı krize siyasi bir çözüm için de çalıştığını vurguladı.

Altun, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarı Türkiye'nin esas öncelikleridir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.