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Hasta buzağıya özel servis

’da Mehmet Çay, hastalanan tek buzağısını otomobiliyle veterinere taşıdı. Şimdi iyileşmesini bekliyor...

Hasta buzağıya özel servis
Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çay, hastalanan buzağısını otomobili ile veterinere götürdü. Karayolunda otomobiline bindirdiği buzağı ile ilerleyen araç, ilginç görüntü oluşturdu. Çay, imkanların kısıtlı olması ve başka aracının bulunmamasından dolayı buzağıyı otomobille taşımak zorunda kaldığını belirtti. "Tek bir tane buzağımız vardı. O da hastalandı. Durumu iyi değilmiş" diyen Çay, otomobilindeki buzağısı ile evinin yolunu tuttu.

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