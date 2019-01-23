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  • 23.01.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 12:00

'cü askerler "" üzerinden de haberleşmiş

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik yürütülen soruşturmada, terör örgütü üyelerinin muvazzaflarla "" programı üzerinden de haberleştiği ortaya çıktı. Örgütün şifreli haberleşme yöntemlerini anlatan muvazzaf üsteğmen, " ve 'ta benimle ilgilenen şahıslar, 'Bizden ayrılırsanız başınıza sıkıntılı durumlar gelir.' şeklinde söylemlerde bulunuyordu" dedi.

Yeni haberleşme sistemleri ortaya çıktı!

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca /'nin mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir üsteğmen, sabit/voip ankesörlü telefon aramalarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, mahrem yapının imamları tarafından arandığı gerekçesiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı.

"BİZDEN AYRILIRSANIZ..."
Adliyede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve hakkında adli kontrol kararı verilen üsteğmen, ifadesinde görev yaptığı yerlerde kendisiyle ilgilenen FETÖ/PDY mensuplarının son zamanlarda tehdit içeren söylemlerde bulunduklarını anlattı. Örgütün şifreli haberleşme yöntemlerini de anlatan muvazzaf üsteğmen, ifadesinde şu bilgileri verdi:

" ve 'ta benimle ilgilenen şahıslar, 'Bizden ayrılırsanız başınıza sıkıntılı durumlar gelir.' şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ben bu örgütün hiçbir zaman şifreli programlarını kullanmadım. Sadece '' isimli internetten indirdiğim şifreli bir programı kullandım. Bu program ile Hakkari'de irtibatlı olduğum ve ismini bilmediğim şahısla yazıştım."

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