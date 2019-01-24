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  • 24.01.2019 17:44
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 17:46

Son dakika: 'de korkutan !

'de 17.30 sıralarında bir meydana geldi. Deprem İzmir'de hissedildi. verilerine göre depremin büyüklüğü 5.1 olarak belirlendi.

Akdeniz'de korkutan deprem!

'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde kaydedildi.

Ayrıntılar gelecek...

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