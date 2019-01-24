Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Ayrıntılar gelecek...
Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem!
Akdeniz'de 17.30 sıralarında bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de hissedildi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 5.1 olarak belirlendi.
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