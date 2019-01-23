Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Hüseyin ile baş başa görüştü.
Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında düzenlenen oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta önemli açıklamalarda bulunmuştu...
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