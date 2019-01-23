Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.01.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 17:22

Bakan , Davos'ta ile görüştü

Hazine ve , ve Maliye Bakanı ile Davos'ta bir araya geldi. Görüşmede, ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Bakan Albayrak, Davos'ta Fuad Hüseyin ile görüştü

Hazine ve , 'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. 'nun () zirvesi kapsamında, ve Maliye Bakanı Hüseyin ile baş başa görüştü.

Görüşmede, ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında düzenlenen oturumda Berat Albayrak Davos'ta önemli açıklamalarda bulunmuştu...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBakan Berat Albayrak, Davos'ta Fuad Hüseyin ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar