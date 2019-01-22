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  • 22.01.2019 21:35

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

, Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

, Rus mevkidaşı ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Türkiye ile Rusya Devlet Başkanı , 2019'daki ilk görüşmesini yarın gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın başkenti 'ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin de yapılması planlanıyor.

İki lider, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

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