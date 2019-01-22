Seyyar kafacı! İstanbul Esenyurt’ta seyyar satıcı dehşet saçtı. Zabıtaya kafa atarak burnunu kırdı.

Görevini yapmaya çalışan zabıta, seyyar satıcının saldırısına uğradı. Olay dün İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Sivil zabıta komiseri Serdar Bigol, seyyar satıcı Ö.Ş.'nin (16) arabasına el koydu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Diğer seyyar satıcı Abdullah Tali de kavgaya dahil oldu. Ö.Ş. Bigol'e kafa attı. Talihsiz adam telsiz ile yardım istedi. Polis şüphelileri gözaltına aldı. Burnu kırılan Bigol, "Seyyar satıcılar, hakaret ederek vurmaya çalıştılar. Malzemesine el koymak istedik, buradaki esnaf şikayetçi. Seyyar satıcılar bizi darp ettiler. Gereken neyse devlet gücünü gösterip yapacak" diye konuştu.