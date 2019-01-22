Bugünkü
Takvim

Seyyar kafacı!

İstanbul Esenyurt’ta seyyar satıcı dehşet saçtı. Zabıtaya kafa atarak burnunu kırdı.

Seyyar kafacı!
Görevini yapmaya çalışan zabıta, seyyar satıcının saldırısına uğradı. Olay dün İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Sivil zabıta komiseri Serdar Bigol, seyyar satıcı Ö.Ş.'nin (16) arabasına el koydu. Taraflar arasında tartışma çıktı. Diğer seyyar satıcı Abdullah Tali de kavgaya dahil oldu. Ö.Ş. Bigol'e kafa attı. Talihsiz adam telsiz ile yardım istedi. Polis şüphelileri gözaltına aldı. Burnu kırılan Bigol, "Seyyar satıcılar, hakaret ederek vurmaya çalıştılar. Malzemesine el koymak istedik, buradaki esnaf şikayetçi. Seyyar satıcılar bizi darp ettiler. Gereken neyse devlet gücünü gösterip yapacak" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSeyyar kafacı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri