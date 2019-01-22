Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.01.2019 18:58

Erdoğan davet etti, 'ye geliyor

Malta , Cumhurbaşkanı 'ın davetlisi olarak 23-24 Ocak'ta Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Erdoğan davet etti, Türkiye'ye geliyor...

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Malta ile arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri ve üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ayrıca Malta Preca'nın 23 Ocak'ta 'da Türkiye-Malta İş Konseyi toplantısına katılarak, iki ülkenin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya geleceği öğrenildi.

Söz konusu ziyaretin, Malta'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olacağı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriErdoğan davet etti, Marie Louise Coleiro Preca Türkiye'ye geliyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar