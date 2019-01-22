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'ün organ bağışı açıklamasına dan büyük tepki

Ünlü profesör , ‘Elin dangalağına organ vermenin anlamı yok’ dedi. kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

Pro'pes'ör!
PROF. Dr. Celal Şengör, önceki gün bir televizyon programına katıldı. Her geçen gün hızla artan ve hayat kurtaran organ bağışına karşı olduğunu açıkladı. Kendisine organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağını sorduklarını anlatan Şengör "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tepki topladı. Şengör'ü eleştiri yağmuruna tutan kullanıcıları şu twetleri attı:
bir toplum sağlığı sorunudur.
Tam seviyesine göre cevap vermiş.
Bu insandan organ alınır mı? Allah aşkına, hangi dangalak bu profesörden organlarını ister...
Bunların zihniyeti hatalı.

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