Gözü yaşlı kar'nne'!

Hatay'da küçük Mertcan, 2 Ocak günü babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle dövülerek öldürüldü. Cani tutuklandı. Karnelerin dağıtıldığı cuma günü acısından dolayı okula gidemeyen acılı anne Gülistan Özger dün küçük oğlu Taha Yasin ile birlikte Mertcan'ın karnesini aldı. Daha sonra oğlunun sınıfına geçen Özger, oğlunun sırasını ve karnesini öperek gözyaşı döktü. Anne, "Tek hayali polis olmaktı. Anne polis olup seni koruyacağım diyordu. Dersleri çok iyiydi" dedi.
- Güncel
- 22.01.2019
- Gazete
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