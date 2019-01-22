Bugünkü
Takvim

'ın askerlerini hedef alan saldırıları 'a bir mesaj mı?

Trump, "'ı yendik. 'den çekiliyoruz" dedi. "Biten" terör örgütü hortladı. askerini hedef aldı. Akıllara şu soru takıldı: Mesaj 'a mı?

'DEAŞ'ik saldırı
Trump, "'ı yendik" dedi. 'den çekileceklerini söyledi. Fakat bir kişi bile gitmeden 16 Ocak'ta Menbiç'e intihar bombacısı geldi. 5'i askeri 20 kişiyi katletti.
İkinci saldırı ise Haseke'de gerçekleşti. /ABD konvoyunda infilak ettirildi. 5 teröristin öldüğü, bir ABD'linin yaralandığı bildirildi. Saldırıları, DEAŞ üstlendi!

Bombalı araç, PKK'nın Haseke yakınlarındaki Şeddadi'de bulunan 47'nci Köprü kontrol noktasında patlatıldı. ABD'ye ait zırhlı araçlar ağır hasara uğradı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDEAŞ'ın ABD askerlerini hedef alan saldırıları Beyaz Saray'a bir mesaj mı?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri