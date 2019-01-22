Trump, "DEAŞ'ı yendik" dedi. Suriye'den çekileceklerini söyledi. Fakat bir kişi bile gitmeden 16 Ocak'ta Menbiç'e intihar bombacısı geldi. 5'i ABD askeri 20 kişiyi katletti.
İkinci saldırı ise Haseke'de gerçekleşti. PKK/ABD konvoyunda bombalı araç infilak ettirildi. 5 teröristin öldüğü, bir ABD'linin yaralandığı bildirildi. Saldırıları, DEAŞ üstlendi!
Bombalı araç, PKK'nın Haseke yakınlarındaki Şeddadi'de bulunan 47'nci Köprü kontrol noktasında patlatıldı. ABD'ye ait zırhlı araçlar ağır hasara uğradı
İkinci saldırı ise Haseke'de gerçekleşti. PKK/ABD konvoyunda bombalı araç infilak ettirildi. 5 teröristin öldüğü, bir ABD'linin yaralandığı bildirildi. Saldırıları, DEAŞ üstlendi!
Bombalı araç, PKK'nın Haseke yakınlarındaki Şeddadi'de bulunan 47'nci Köprü kontrol noktasında patlatıldı. ABD'ye ait zırhlı araçlar ağır hasara uğradı
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