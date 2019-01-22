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Bence yine gelecek

Bence yine gelecek
Cambridge Üniversitesi'nde ders veren felsefe profesörü , Twitter'daki varlığının 'deki kullanıcılar tarafından fark edilmesi üzerine fenomen haline geldi. Fenomen olduğu Türkiye'ye gelen ve Twitter hesabında Havalimanı'nda çektiği fotoğrafı paylaşan Bence Nanay, "İsmimin ne kadar komik olduğunu öğrenmek için Türkiye'ye geldim" dedi. Dönüşte de İstanbul'u beğendiğini belirten Nanay'a bir müjde geldi. İstanbul'da uçak değiştiren Prof. Bence Nanay, isminin hayranlarına ekim sonuna randevu verdi. Mesajına 880 yorum aldığını belirten Nanay, "Ekim ayının sonunda Ankara'da birkaç panele katılacağım. Kesinlikle dört gözle beklenecek bir şey" dedi.

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