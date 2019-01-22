Devrilen traktörün altında kalan çocuk ölümden döndü. Korkunç kaza dün İzmir'de meydana geldi. 12 yaşındaki kardeşi Volkan E.'yi de yanına alan Erkan E (14) traktörle tarlaya gitmek için yola çıktı. Araç engebeli yolda takla attı. Volkan, arka tekerin altında kaldı. Ağabeyi ise sağlık ekiplerini aradı. Acı içinde kıvranan çocuk, kısa sürede kurtarıldı, hemen hastaneye kaldırıldı. Kalçasında kırık olduğu tespit edilen Volkan E. tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Güncel
- 22.01.2019
- Gazete
Acı çeker
İzmir’de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör, takla attı. Arka tekerin altında kalan küçük Volkan, acı içinde kıvrandı.
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