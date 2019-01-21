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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 11:01

dan tanıştığı kıza girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

'da üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki kız çocuğu ile buluştuktan sonra metruk binaya götürüp da bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı

İğrenç olay! Sosyal medyada tanıştığı küçük kızı kandırıp…

İğrenç olay, Seyhan ilçesine bağlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Onur G. (21) İnstagram'dan 14 yaşındaki E.Ç. ile arkadaş oldu. Bir süre üzerinden sohbet eden Onur G. kız çocuğunu kandırarak metruk bir binaya davet etti.

Kız çocuğu da buna inanarak Onur G.'nin verdiği adrese geldi. Şahıs, kız çocuğunu daha sonra eski tekstil fabrikasının metruk halde olan yönetim binasına götürdü.

BİR VATANDAŞ İHBARDA BULUNDU
Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş kız çocuğunun biri tarafından metruk binaya götürüldüğünü görünce 155 polis imdat hattını arayarak, "Bir erkek kız çocuğunu metruk binaya götürdü, içeriden çıkmadılar" diyerek ihbarda bulundu.

TUTUKLANDI
Hemen haber merkezi olay yerine çocuk şube ve ekiplerini yönlendirdi. Olay yerine gelen gelen ekipler, şüpheli erkeği kızla birlikte binanın 2'inci katının merdiven boşluğunda çıplak olarak yakaladı. 14 yaşında olduğu öğrenilen E.Ç ekipler tarafından korunaklı bir bölgeye götürüldü, Onur G. gözaltına alındı.

İlk sorgusunda E.Ç. ile internet üzerinden tanıştıklarını binaya ise, konuşmak için girdiklerini belirten şüpheli, polis merkezine götürüldü. E.Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Onur G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.Ç. ailesine teslim edildi.

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