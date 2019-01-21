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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 10:08

Milli Eğitim Bakanı 'tan ders saatleri ile ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. , katıldığı bir televizyon programında eğitim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Mart ayında okullardaki ders sayılarıyla ilgili program açıklanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yarı yarıya bir azalma olabilir." dedi.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Bakan Selçuk duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, eğitimle ilgili her ay yeni bir projenin duyurulacağını söyledi. Kanal 7'de yayınlanan 'Başkent Kulisi' programına katılan Bakan Selçuk'un öne çıkan açıklamaları özetle şöyle:

"Mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yüzde 8'i kendi alanlarında çalışıyor. Artık mesleki ve teknik liselerde 9'uncu sınıftan itibaren öğrencileri sektörle bir araya getirecek. Eskiden ilk başta teorik dersler ardından sektörel dersler vardı. Bunu değiştiriyoruz. Dersler sektörlerin öğrencilerinden beklediği becerilere göre değişiyor.

İŞ GARANTİLİ LİSELER
ASELSAN, TAİ ve turizm sektöründeki gibi birçok kurumla yapılan işbirlikleri ile iş garantili yüzlerce lise açılacak. Bu liselerdeki çocuklarımız sektörün onlardan beklediği becerileri kazanacak. Türkiye ve dünyadaki iktisadi hayat dikkate alınacak. Bu liseler sabit bir müfredatta olmayacak. Örneğin bilişim sektöründe her yıl büyük değişimler oluyor. Buna göre müfredatlar da güncellenecek.

Birkaç aydır değişik taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir.

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