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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 09:40

... 'da saldırısı

... , 'ın güneyinde yer alan bir askeri üsse saldırdı. İlk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

O ülkeyi sarsan saldırı! Ölü ve yaralılar var

gelişmesine göre, Terör örgütü , 'ın güneyinde yer alan bir askeri üsse saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

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