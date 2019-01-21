Son dakika gelişmesine göre, Terör örgütü Taliban, Afganistan'ın güneyinde yer alan bir askeri üsse saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Son dakika gelişmesine göre, Terör örgütü Taliban, Afganistan'ın güneyinde yer alan bir askeri üsse saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.
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