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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 09:26

! 6 etkisiz hale getirildi

... 'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk'a yönelik hava harekatında, saldırı hazırlığındaki en az 6 etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe

bilgisine göre, 'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk'a yönelik hava harekatında, saldırı hazırlığındaki en az 6 etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınakların imha edildiği, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı en az 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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