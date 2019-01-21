Son dakika gelişmesine göre, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.
Son dakika... İzmir’de çerez fabrikasında yangın
Son dakika... İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.
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