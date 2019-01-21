Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.01.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 16:41

... ’de çerez fabrikasında

... ’in Çiğli ilçesindeki Atatürk ’nde bulunan çerez fabrikasında çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... İzmir’de çerez fabrikasında yangın
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar