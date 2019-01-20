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  • 20.01.2019 20:22

'nda suç makinesi yakalandı!

’nda polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 17 ayrı suçtan aranan ve 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi yakalandı.

Beyoğlu'nda suç makinesi yakalandı!

Şüphe üzerine durdurulan araçta 17 ayrı suçtan aranan ve 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıbulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Camiikebir Mahallesi Kızılay Meydanı'nda devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipleri, durumundan şüphelenen Hüseyin N. isimli şahsın UYAP sorgusu yaptı. Yapılan sorguda Hüseyin N. isimli şahsın 17 suçtan arandığı ve bu suçların 12'sinden 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Suç makinesini yakalayan ekipler Hüseyin N'yi işlemler için Kasımpaşa Amirliğine teslim etti. Şahsın polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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