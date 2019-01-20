Son dakika… Ataşehir’de silahlı çatışma
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir taksi durağında iki grup arasından silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.
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