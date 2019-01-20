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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 08:24

... Fatih'te ! Ölü ve yaralılar var

... 'te sabaha karşı bir iş hanında çıktı. Yangında mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bir işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi,

İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

Olay, Saat 07.00 sularında Fatih'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi Müftü Hamamı Sokağındaki bir ikamette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. dumanlar tüm binayı kapladı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, binanın üst katında mahsur kalan iki kişi çatıya çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Çatıda mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Mahsur kalan iki kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireyi kontrol ederken, evde yaşayan şahsın dumandan etkilenerek, hayatını kaybettiğini belirledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Binada yaşayan Hacı Karagül ise, binada yaşadığını ve yangının çıktığı dairede yaklaşık 30 senedir orada oturan bir çaydanlık tamircisinin olduğunu söyledi.

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