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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 08:20

'da TIR şoförünü öldürüp hırsızlık yaptılar

... 'nın Viranşehir ilçesinde, ’a taşıyan TIR sürücüsü 'yı öldüren kimliği belirsiz kişiler ları çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri çalışma başlattı.

Korkunç olay! Şoförü öldürüp...

Korkunç olay, akşam saatlerinde -Mardin yolu Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 'daki bir firmada şoförlük yapan ve Kuzey 'a götürmek üzere yola çıkan 'nın park halindeki TIR'da hareketsiz durduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BAKIR KABLOLARI ÇALMIŞ
İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şoför mahallindeki Cihan Kızılkaya'nın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma yaptığı incelemede TIR kasasındaki ların çalındığını fark etti.

Kızılkaya'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kurumu'na götürüldü. Jandarma, Kızılkaya'yı öldürerek TIR'da ki kabloları çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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