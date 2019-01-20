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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 09:23

ları şehir polis kameralarına yansıdı

, ve Erzincan’da meydana gelen 3 ayrı sı şehir polis kameralarına yansıdı. İşte o anlar...

Trafik canavarları kameraya böyle takıldı

'da kar yağışının ardından havanın soğumasıyla birlikte gizli buzlanmanın oluştuğu yollarda, sürücülerinde dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu 4 kişinin yaralandığı 3 ayrı sı şehir polis kameralarına yansıdı.

ERZURUM
'un Yakutiye ilçesi Sanayi semtinde meydana gelen trafik sında, ara yoldan çıkan kamyonetle ana yolda hızla seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyeti kaybolan otomobil park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

AĞRI
çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında ise bir petrol istasyonundan dikkatsiz bir şekilde çıkış yapan kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışırken ana yoldan gelen tırla yandan çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ERZİNCAN
Erzincan şehir merkezinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında da hızla seyir halindeki iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. İki aracında hurdaya döndüğü kazada iki otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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