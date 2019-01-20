Son dakika: Başkan Erdoğan Ordu ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ilimizde toplam 13 adet köprü selden etkilenmiş veya yıkılmıştır. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Cevizdere'yi 48 günde yeniden yaparak trafiğe açtık. İnşaatı devam eden 12 köprünün 9'unu önümüzdeki Mart ayında geri kalan üç adedini de Mayıs ayında tamamlayıp hizmete alacağız. Durmak yok yola devam."

ORDUDAKİ KARDEŞLERİMİZ OLMAYINCA BİZ BU DÜNYAYI NE EDELİM?

Ordumuz kadim tarihi coşkulu denizi birbirinden güzel dereleri ile çok büyük potansiyele sahip bir şehrimizdir. Ordudaki kardeşlerimiz dostlarımız olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede ham dolsun Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesile ile 2001 yılından beri Ordu teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.



TRENDEN İNENLER BİR DAHA BİNEMEYECEKLER

Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için benim istediğim niye yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın.



PROJEYİ İKİ YILA TAMAMLIYORUZ

Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyütürken, Ordu'ya 21 katrilyon yatırım yaptık. Buralarda ne acılar çekildi. Ne kazalar, ne ölümler yaşadık. Maliyeti yaklaşık 2 katrilyon olan, içinde 11 adet köprü ve 6 adet tünelin olduğu Ordu çevre yolu ve tünellerinin yapımı devam ediyor. Projedeki çift tüp tüneli tamamladık. Projenin kalanını da iki yıla tamamlıyoruz. Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyon tutarında destek sağladık.



ORDU HEP BİZE SAHİP ÇIKTI

Bu şarkı bana cezaevine gidişimi hatırlattı. Belediyelerimiz iktidar ile el ele olduğu sürece Ordu'nun ayağa kalkışı çok daha farklı olacaktır. 31 Mart'ta iftiracılara, yalancılara bir kez daha veriyor muyuz? Seçimlerde tercihini kullanırken öyle esen rüzgara, baskılara bakmaz. Diklenmez ama dik durur. Doğru bildiği yolda giderken bedel ödemeyi de göze alır. İşte bu Ordu AK Parti döneminde hep bize sahip çıktı.

Ordu, dört bir yanından terör örgütleriyle kuşatılmaya çalışılan Türkiye'nin hedeflerine ulaşması halinde, önümüzde nasıl bir fırsat kapısı açılacağını biliyor. Afrin'in bugün birinci yıl dönümü. Afrin'de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi gelin hep beraber şehitlerimizin ruhuna birer Fatiha gönderelim.



BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ GÖMDÜK

Biz onlarla Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta El Bab'da Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu eyvallah. Ama biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridiler ancak siz bilemezsiniz."