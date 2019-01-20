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  • 20.01.2019 15:11
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 15:19

Son dakika: 'da valiye ! Çok sayıda ölü var

'da Logar Valisi Muhammed Enver İshakzey'in konvoyuna düzenlenen da 8 korumanın öldüğü bildirildi.

Afganistan'da valiye bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şapur Ahmedzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Safid Sang bölgesinde, Kabil'den Logar'a giden Vali İshakzey'in aracının da bulunduğu konvoyu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda valinin yara almadan kurtulduğunu ifade eden Ahmedzey, 8 korumasının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ahmedzey, saldırıda 10 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı örgütü üstlendi.

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