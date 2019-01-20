Olay, öğleden sonra Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Kanat, sokakta marketin önüne park ettiği 46 BJ 105 plakalı otomobiline binerek geri manevra yapmak istedi. İddiaya göre, vitesleri karıştıran Kanat, gaza basınca otomobiliyle markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tutanak yazarken, Sibel Kanat'ın yanında olan kalp hastası eşi Mehmet Akif Kanat birden fenalaşıp yere yığıldı. Olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edilen Mehmet Akif Kanat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kahramanmaraş'ta akılalmaz olay! "Arkamı döndüğümde..."
Kahramanmaraş’ta kullandığı otomobilin viteslerini karıştıran Sibel Kanat (50), geri manevra yapmak isterken öndeki markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, polisler kaza tutanağı yazdığı sırada Kanat’ın kalp hastası eşi fenalaşarak yere yığıldı.
Olay, öğleden sonra Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Kanat, sokakta marketin önüne park ettiği 46 BJ 105 plakalı otomobiline binerek geri manevra yapmak istedi. İddiaya göre, vitesleri karıştıran Kanat, gaza basınca otomobiliyle markete girdi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tutanak yazarken, Sibel Kanat'ın yanında olan kalp hastası eşi Mehmet Akif Kanat birden fenalaşıp yere yığıldı. Olay yerine çağırılan ambulansta müdahale edilen Mehmet Akif Kanat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- "FETÖ elebaşısı, Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı"
- Yılmaz Özdil Atatürk sömürüsüne devam ediyor!
- Başkan Erdoğan'dan Afrin kahramanlarına sürpriz telefon
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.