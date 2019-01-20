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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 14:54

'da ilçe emniyet müdürü gözaltında

’ın Emniyet Müdürü Ö.Ö. ile 4’ü polis toplam 8 kişi, kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da şok operasyon! İlçe emniyet müdürüne gözaltı

'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sinde kaçakçılarına yönelik bu sabah operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında Silvan ilçe Emniyet Müdürü Ö.Ö., 4 polis ve 3 vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yapılan açıklamada, "20/01/2019 tarihinde Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 2863 Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ettikleri tespit edilen aralarında İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 sivil vatandaş gözaltına alınmıştır. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

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