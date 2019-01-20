Başkan Erdoğan, AK Parti'nin Samsun'daki aday tanıtım toplantısına katıldı. Mustafa Demir'i daha önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Alaçam ve Asarcık belediyeleri ise Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:
KESİNTİSİZ KUTLAYACAĞIZ:
Kurtuluş'tan şahlanışa 100 yıl, unutmadık, unutmayacağız. Bu yıl Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yılı... Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacağız. 2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz, kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz.
TAZMİNAT KOMİSYONU KURDU:
Bay Kemal diyor ki, çiftçiler aç, çiftçilerin elinden toprakları alındı. Samsunlu işçilerimize toplamda 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Ama bundan haber yok. Bunun derdi yalan, iftira. 1.5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Şu anda devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelecek. Ama şimdi tazminatları ödemek üzere bir tazminat komisyonu CHP'nin içinde kurdular. Para topluyorlar şimdi milletvekillerinden. Onlardan toplanan parayla tazminatı ödeyecekler. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor.
KENEVİRİN MERKEZİ VEZİRKÖPRÜ:
Samsun Vezirköprü'de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vezirköprü bu işin merkezi olacak. Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikilecek.
KESİNTİSİZ KUTLAYACAĞIZ:
Kurtuluş'tan şahlanışa 100 yıl, unutmadık, unutmayacağız. Bu yıl Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yılı... Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecan ve anlamla kutlayacağız. 2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz, kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz.
TAZMİNAT KOMİSYONU KURDU:
Bay Kemal diyor ki, çiftçiler aç, çiftçilerin elinden toprakları alındı. Samsunlu işçilerimize toplamda 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Ama bundan haber yok. Bunun derdi yalan, iftira. 1.5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Şu anda devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelecek. Ama şimdi tazminatları ödemek üzere bir tazminat komisyonu CHP'nin içinde kurdular. Para topluyorlar şimdi milletvekillerinden. Onlardan toplanan parayla tazminatı ödeyecekler. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor.
KENEVİRİN MERKEZİ VEZİRKÖPRÜ:
Samsun Vezirköprü'de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vezirköprü bu işin merkezi olacak. Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikilecek.
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