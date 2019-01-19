İstanbul'da sis sabah saatlerinde etkili oluyor . İstanbul Boğazı sisin içinde kaybolurken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü.
Öte yandan görüş mesafesini düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araç sis farlarını yakarak ilerlerdi.
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