Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.01.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 07:20

'da sis etkili oldu! Sürücüler zor anlar yaşadı

genelinde sis etkisini gösteriyor. ve sis içinde kayboldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da sis etkili oldu! Sürücüler zor anlar yaşadı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar