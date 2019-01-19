AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kurtuluş'a atılan adım… Kurtuluş'tan şahlanışa 100 yıl unutmadık, unutmayacağız. Samsun'un tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bu salonda cumhur ittifakının dirayetini görüyorum. Aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin diyoruz.

Daha önce uzun yıllar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan şu anda milletvekili olarak Meclis'te görevini sürdüren Yusuf Ziya Yılmaz kardeşimize teşekkür ediyorum.

Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde? 'Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar... Cennet yüzü görmesin, aramızı bozanlar' Biz de aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin diyoruz. Demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

DAVA ERLERİYLE DEVAM EDECEĞİZ

Hem millet hem de AK Partililer olarak birlik ve beraberlik içerisinde, düşmanı sevindirmeyerek aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Biz yolumuza şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız. Samsun 31 Mart'ta belediyelerde bu AK kadroya rekor bir oyla destek veriyor muyuz? Samsun 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Gece Gündüz çalışıyor muyuz?

BU YIL 19 MAYIS'I DAHA FARKLI BİR HEYECANLA KUTLAYACAĞIZ

Bu yıl Kurtuluş savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. Yılı… Gazi istiklal harbimizin meşalesini burada yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecanla kutlayacağız. 19 Mayıs'tan başlayarak bir asırlık tüm kutlamaları gelecek nesillere bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. Bazılar için Samsun'da atılan ilk adım da Ankara'da faaliyete geçen Meclis de sadece slogandan ibaret. İşte bu anlayışla 2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz.

ORADAN ÇIKIP MALAZGİRT'E GİDECEĞİZ

Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz. Bunun için Mekke'nin Medine'nin medeniyetimizin sembolü diğer şehirlerin üzerine çok titriyoruz. İnşallah şimdi Ahlat'ta, orada gecelemek için Cumhurbaşkanlığı olarak orada bir makam yapıyoruz. Ve orada geceleyeceğiz dualarımızı yapacağız oradan çıkıp Malazgirt'e gideceğiz.

Her alan da yapacağımız yatırımlarla şehrimizi misyonuna uygun bir konuma çıkarmalıyız. Samsun'u müzesiyle kültürüyle sanatıyla 100.yıla uygun projelerle donatacağız. Süratle her yerde millet bahçeleri kıraathaneleri yerine alacak.

"BUNUN DERDİ YALAN, İFTİRA"

Samsunlu çiftçilerimize hani Bay Kemal diyor ki çiftçiler aç çiftçilerin ellerinden toprakları alındı ya eline diline dursun… Samsunlu çiftçilerimize yaptığımız yardımı söyleyeyim ben size; toplamda yaptığımız ödeme 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik ama bundan haberi yok olmaz da çünkü bunun derdi yalan bunun derdi iftira… İşi gücü yalan…

CHP'DE TAZMİNAT KOMİSYONU KURDULAR

1,5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Ve şu anda devam eden mahkemeler var, onlardan da gelecek. Bunun tazminatları ödemek üzere bir tazminat komisyonu CHP'nin içinde kurdular. Para topluyorlar şimdi milletvekillerinden. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor.