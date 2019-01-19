Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.01.2019 08:35
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 08:55

Son dakika: nda otobüs devrildi

'nda bir yolcu otobüsü devrildi. Beykoz mevkii yönünde meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk bilgilere göre 6 kişi yaralandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar