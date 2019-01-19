Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
İşte olay yerinden ilk kareler:
Kuzey Marmara Yolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde Anadolu Feneri Mevkiinde yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
İşte olay yerinden ilk kareler:
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