Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla ailesinin evden çıkmasına izin vermediği Serkan Kaya, gece yarısı annesi Süsli Kaya ile aynı konuyla ilgiliÿtartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Kaya,ÿannesi Süsli Kayayı bıçakladı. SüsliÿKaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Yıldırım İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan Kaya ise sevk edildiği adliyede nöbetçi 2nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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