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  • 19.01.2019 07:21

'da bağımlısı genç, annesini bıçaklayarak öldürdü

’da bağımlısı olduğu öne sürülen (20), tartıştığı annesi Süsli Kaya’yı bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan Serkan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Korkunç olay! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. kullandığı iddiasıyla ailesinin evden çıkmasına izin vermediği , gece yarısı annesi Süsli Kaya ile aynı konuyla ilgiliÿtartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Kaya,ÿannesi Süsli Kayayı bıçakladı. SüsliÿKaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Yıldırım İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan Kaya ise sevk edildiği adliyede nöbetçi 2nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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