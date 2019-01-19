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  • Son Güncelleme: 19.01.2019 09:46

'na "Sana oy yok diyen" Mahnuze Teyze, Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu

Pazarda gördüğü CHP’nin İBB başkan adayı ’na “Sana börek yaparım ama oy vermem” dediği videosuyla Türkiye’nin konuştuğu 'ten yeni açıklamalar var. Mahnuze teyze, CHP’li yıllardan dert yanarak "Kılıçdaroğlu bir kere çıkıp iyi bir şeyden bahsetmiyor. 10 yaşındaki çocuk gibi Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. O başımız. Ha ona etmiş ha bize etmiş. Hep kötülüyor. Sen de çalış, sen de doğru ol, sana da verelim. Gavurlar bir yandan uğraşıyor, bu bir yandan..." diye konuştu.

İstanbul Sultanbeyli'deki semt pazarında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile girdiği diyalog ve "Sana börek yaparım ama oy vermem" çıkışıyla Türkiye'nin konuştuğu Mahnuze Keleş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu'na "Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok" diyen Keleş 6 çocuk annesi. 5 çocuğunu evlendiren Keleş, eşi ve yüzde 90 zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşıyor. İşte Mahnuze teyzenin anlattıkları:

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