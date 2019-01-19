İstanbul Sultanbeyli'deki semt pazarında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile girdiği diyalog ve "Sana börek yaparım ama oy vermem" çıkışıyla Türkiye'nin konuştuğu Mahnuze Keleş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu'na "Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok" diyen Keleş 6 çocuk annesi. 5 çocuğunu evlendiren Keleş, eşi ve yüzde 90 zihinsel engelli kızıyla birlikte yaşıyor. İşte Mahnuze teyzenin anlattıkları: