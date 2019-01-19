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  • Son Güncelleme: 19.01.2019 13:04

'ın çocukluk hayali gerçek oldu!

Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , 2017 yılında başladığı ve çocukluktan kalma hayali olan pilotluk kursunu başarıyla tamamladı. Bayraktar mutluluğunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2017 yılında başladığı ve çocukluktan kalma hayali olan pilotluk kursunu başarıyla tamamladı. Bayraktar mutluluğunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

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