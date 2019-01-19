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  • 19.01.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 12:56

duyurdu!

ile ilgili 'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." denildi.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş gelişme!

ndan yapılan açıklamada, "2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Ayrıca açıklama, yle ilgili çalışmaların sürdüğü, çalışmaların tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunacağı belirtildi.

2 BİN 442 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından, 2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

15 BİN 213 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ
MSB açıklamasında, " ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor" denildi.

Açıklamada, Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmaların, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ettiği belirtildi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ
Açıklamada, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" ifadeleri kullandı.

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