Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Ayrıca açıklama, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğü, çalışmaların tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunacağı belirtildi.

2 BİN 442 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından, 2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

15 BİN 213 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

MSB açıklamasında, "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor" denildi.

Açıklamada, Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmaların, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ettiği belirtildi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Açıklamada, "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız" ifadeleri kullandı.