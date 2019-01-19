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  • 20.01.2019 07:28
  • Son Güncelleme: 20.01.2019 07:32

'da otomobil ağaca ve 2 çarpıp devrildi: 4 yaralı

'nda önce ağaca sonra da park halindeki 2 polis ekip otomobiline çarparak devrilen araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. da yaralanan bir polis memuru ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Takla atıp polis aracına çarptı! Yaralılar var

'da otomobilin önce ağaca daha sonra park halindeki 2 polis ekip aracına çarpıp devrilmesi sonucu biri polis 4 kişi yaralandı. 'ndan Sıhhiye istikametine seyreden sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 LRV 88 plakalı araç, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil daha sonra park halindeki 2 vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kazada devrilen otomobilde sıkışan Furkan Emre Bezer, Ömer Faruk Usta ile İlhan Mehmet Öksün ekiplerin yoğun çalışmasının ardından çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALANAN POLİS MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yaralanan polis memuru ise meslektaşları tarafından hastaneye götürüldü. Devrilen araçtaki yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndan Sıhhiye istikametinde trafik akışı bir saat sağlanamadı.

Hasar gören otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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