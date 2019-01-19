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  • 19.01.2019 21:08

'da büyük sürpriz! Başkan Erdoğan ailesinden istedi

Başkan Erdoğan, 'da doktor olarak görev yapan İbrahim Hakkı Karakuş için telefonda kız istedi. Kızın babasından olumlu yanıt alan Erdoğan, "İki gencimizi sevindirdin, mutlu ettin. Hayırlı işte acele etmek lazım, fazla da uzatmayın." dedi.

Samsun'da büyük sürpriz! Ailesinden istedi...

Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantı sonrasında yanına gelen Vezirköprü Devlet Hastanesinde görevli doktor Karakuş'un, evlenmek istediğini söylediği doktor 'un ailesini telefonla aradı.

Usul'un babasıyla bir süre görüşen Erdoğan, Seçil Usul'u Karakuş için istedi. Usul'un babasından olumlu yanıt alan Erdoğan, "İki gencimizi sevindirdin, mutlu ettin. Hayırlı işte acele etmek lazım, fazla da uzatmayın." dedi. Usul'un babasına teşekkür eden Erdoğan, genç çiftin nikahına da katılabileceğini belirtti.

Usul'un babasıyla görüştüğü sırada Erdoğan'ın yanında olan İbrahim Hakkı Karakuş ise Erdoğan'ın elini öptü, teşekkür etti.

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