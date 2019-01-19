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  • 19.01.2019 22:22

Son dakika: Avcılar'da fabrika ı

Avcılar'da bir dondurma fabrikasında çıkan a itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'da korkutan yangın

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi, Petrol Ofisi Caddesi Ambarlı Kavşağı üzerinde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin fabrikadan tahliye edildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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