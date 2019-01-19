Kalın, Türkiye'yi suçlayan McGurk'un küstah yazısıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Analiziniz hatalı. Türkiye aleyhindeki suçlamalarınız tamamen saçmalık, sadece PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Asur ve başkalarının hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsun. Olmayacak."
"Analiziniz hatalı. Türkiye aleyhindeki suçlamalarınız tamamen saçmalık, sadece PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Asur ve başkalarının hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsun. Olmayacak."
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