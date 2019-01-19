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  • 19.01.2019 19:54

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan, küstah 'a sert cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'a yazdığı makalede " Suriye konusunda güvenilir partner değil" iddiasında bulunan ABD'nin eski 'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett 'e sert cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan McGurk'a sert cevap
Kalın, Türkiye'yi suçlayan McGurk'un küstah yazısıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Analiziniz hatalı. aleyhindeki suçlamalarınız tamamen saçmalık, sadece propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, Asur ve başkalarının hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsun. Olmayacak."




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