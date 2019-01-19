ABD'li senatör Lindsey Graham basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net." diye konuştu. ABD'li senatör dün Başkan Erdoğan ile Beştepe'de görüşmüştü.

Graham'ın konuşmasından satır başları;

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK

YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız ve ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım. YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var. Obama YPG'yi silahlandırarak Türkiye için kabus yarattı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar. Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak.

GÜVENLİ BÖLGE

Güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacak.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Turmp dikkatli olmalı. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhattap olmak zorunda kalacak. Münbiç Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır.